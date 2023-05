Nessun ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, parola di Chi Magazine. Il settimanale in uscita oggi con il nuovo numero, svela una vicinanza sospetta tra l’ex tronista e un’altra collega del Grande Fratello Vip.

“Per Ivana Mrazova nessun ritorno di fiamma con Luca Onestini. – si legge – L’ex gieffina, nell’ultimo periodo, è apparsa in compagnia di un misterioso imprenditore”: di chi si tratterà?

Ma non è finita qui.

Secondo la rivista, Onestini sarebbe sempre più vicino a Nicole Murgia, sua collega di reality show.

Cosa bolle in pentola? Vedremo se l’estate ci regalerà nuovi scoop.

Grande Fratello Vip 8: come sarà? Secondo le ultime indiscrezioni, il cast di concorrenti sarà misto e gestito, ancora una volta, da Alfonso Signorini che terrà in piedi le redini del reality show.

Secondo ciò che riferisce FanPage.it, la nuova edizione del Grande Fratello Vip punta ad un cast di concorrenti “misto”: “personaggi del mondo dello spettacolo noti destinati a confrontarsi con perfetti sconosciuti”.

Anche il meccanismo è molto chiaro:

Le ragioni di questa scelta sarebbero le storie che ognuno porta nel programma: storia personale interessante entri, storia debole o inesistente stai a casa. Quello che vince, che attira il pubblico, è il meccanismo duro e tutto in diretta del GF, in onda da 23 anni, non tanto il discorso Vip o Nip.

Il problema di centellinare i Vip non sarebbe il budget, come tanti commentatori credono, ma il fatto che personaggi disposti a mettersi in gioco davvero, in diretta 24 ore su 24 per settimane e settimane sono sempre meno. Quindi ben vengano le dinamiche autentiche tra ragazzi sconosciuti e celebrità.