Domani si apriranno ufficialmente le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Deianira Marzano, proprio in queste ore, ha avuto una soffiata sul possibile nuovo tronista.

Il ragazzo in questione si chiama Joele, ha 26 anni (classe 1995) ed abita in provincia di Venezia. A quanto pare il possibile nuovo tronista ha spifferato tutto da mesi:

A quanto pare, secondo la soffiata condivisa dall’esperta di gossip, il potenziale nuovo tronista di Uomini e Donne avrebbe fatto il provino a giugno:

A rendere nota la prima data della registrazione di Uomini e Donne è stata la storica autrice del programma, Raffaella Mennoia, che lo ha svelato su Instagram con un post dove ha spiegato anche il motivo che l’ha portata ad allontanarsi ultimamente dai social:

Domani inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Sono stata per molto assente, un po’ per scelta, ma soprattutto perché negli ultimi 10 giorni il mio piccolo Saki non è stato bene.. quindi ho interrotto la mia vacanza per tornare a Roma e farlo curare adeguatamente annullando vacanza con tutto quello che comportava.. ma per Saki farei questo e oltre.. Ad oggi purtroppo non abbiamo ancora risolto il suo problema.. io sono vicino a lui come lui lo è sempre con me.. Forza Tappo di sughero…