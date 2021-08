Tutto pronto in vista dei nuovi troni di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sta per ripartire e nelle prossime ore si svolgerà la prima registrazione dell’appuntamento che darà il via alla nuova stagione in onda nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset a partire dal prossimo 13 settembre.

Uomini e Donne registrazione: svelata la data

A renderlo noto è stata la storica autrice del programma, Raffaella Mennoia, che ha svelato su Instagram, con un post, l’inizio delle registrazioni di Uomini e Donne fissato a domani ed ha spiegato anche il motivo che l’ha portata ad allontanarsi ultimamente dai social:

Domani inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Sono stata per molto assente, un po’ per scelta, ma soprattutto perché negli ultimi 10 giorni il mio piccolo Saki non è stato bene.. quindi ho interrotto la mia vacanza per tornare a Roma e farlo curare adeguatamente annullando vacanza con tutto quello che comportava.. ma per Saki farei questo e oltre.. Ad oggi purtroppo non abbiamo ancora risolto il suo problema.. io sono vicino a lui come lui lo è sempre con me.. Forza Tappo di sughero..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia)

Raffaella Mennoia, quindi, è pronta a tornare nello studio di Uomini e Donne e presto conosceremo anche i nuovi tronisti che animeranno l’edizione del dating show di Maria De Filippi.

Intanto tra le novità si parla dell’arrivo della prima tronista trans e del ritorno di Gemma Galgani che sembra essere ancora intenzionata a cercare il vero amore a favor di telecamere.