Le cose stanno cambiando in quel di Mediaset. Che a Pier Silvio Berlusconi fosse venuta voglia di una vera e propria rivoluzione lo si era compreso già da tempo, esattamente da quando aveva sentito il bisogno di dare una svolta al Grande Fratello Vip mettendo alcuni paletti ben evidenti. Bandito il trash dalle sue reti, nulla è stato più come prima.

La nuova linea di Mediaset: ecco come potrebbe cambiare

A ribadire adesso l’aria di cambiamento in atto è stato anche Dagospia, che in un suo nuovo ‘report’ ha messo in luce i grandi cambiamenti interni a Cologno Monzese, spiegando quello che sarebbe il vero intento di Pier Silvio: “vincolare i ricchissimi contratti delle star e dei conduttori del Biscione allo share”.

Ma cosa dobbiamo aspettarci? Ecco cosa scrive Dagospia in merito:

La nuova linea sarà all’americana, cioè spietata: non ci saranno trattamenti privilegiati, a guidare le scelte dell’azienda saranno i dati di ascolto.

Da qui alcuni cambiamenti che già è stato possibile intravedere:

Seguendo questa logica, si spiega l’avvicendamento tra Barbara Palombelli e Nicola Porro a Stasera Italia. I deludenti ascolti (ma anche l’antipatia di Giorgia) son costati cari alla moglie di Francesco Rutelli, che resterà nella tolda di comando del suo fortino di Forum. Nella promozione di Porro, che era destinato alla Rai ed è stato invece blindato con un cospicuo aumento di stipendio (sfilando il posto last minute a Veronica Gentili, spinta dal capo di Videonews, Mauro Crippa), ha probabilmente pesato il solido rapporto tra Pier Silvio e Giorgia Meloni, che molto stima il giornalista.

Ma cosa accadrà ai volti finora fissi di casa Mediaset?

Il piano di ristrutturazione immaginato dal secondogenito di Berlusconi potrebbe minare il “posto al sole” di Barbara D’Urso e Mario Giordano che scontano un eccessivo ricorso al trash.

Ad essere graziata potrebbe essere invece Ilary Blasi (che anche lei non avrebbe pienamente soddisfatto Pier Silvio Berlusconi con la sua attuale Isola dei Famosi):