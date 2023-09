“Non sarò al Grande Fratello”: attore annunciato come concorrente certo non potrà entrare nella Casa, chi è e il motivo

Il suo nome circola ormai da settimane come nuovo concorrente Vip del Grande Fratello e persino uno degli attuali inquilini Nip aveva svelato nelle passate ore il suo ingresso nella puntata di venerdì. Stiamo parlando di Alvaro Vitali, il famoso Pierino, il quale tuttavia non lo vedremo nella spiatissima Casa di Cinecittà. Come mai?

Alvaro Vitali annuncia di non essere un concorrente del Grande Fratello

A svelarlo è stato lo stesso Pierino in un video pubblicato nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook (e che potrete vedere in apertura), nel quale spiega cosa lo ha portato a rinunciare al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

Alvaro Vitali ha infatti spiegato di essere stato contattato direttamente da Alfonso Signorini e di essere stato molto felice all’idea di potersi cimentare in questa nuova avventura televisiva. Tuttavia qualcosa sarebbe andato storto:

Faccio un saluto a tutti i miei fan che, come me, siete stati delusi perchè ha girato tantissimo la notizia che io devo fare il Grande Fratello. Ed è vero, perché mi aveva contattato Signorini che mi voleva assolutamente con lui. Io ero felicissimo perché volevo ancora farmi vedere da voi e stare con voi, farvi fare qualche risatina dentro la Casa. Però questo non è stato possibile.

Il motivo avrebbe a che fare con un problema di salute dell’attore che gli rende impossibile potersi unire al cast di gieffini:

Ahimè, purtroppo io ho questa brutta asma che specialmente nel periodo estivo o, quando sta cambiando tra l’inverno e l’estate, mi vengono degli attacchi e non riesco a stare tranquillo e non riesco a respirare bene. Per cui, per questa cosa, non sono potuto andare al Grande Fratello. Mi dispiace tantissimo, molto, saluto tutti coloro che entrano nella Casa e un bacione a Signorini.

Lo spoiler di Lorenzo Remotti, dunque, si è rivelato alla fine infondato.