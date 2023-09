Rosy Chin è una delle concorrenti più amate del Grande Fratello, forse anche per il suo enorme seguito social che la rende molto più famosa e conosciuta degli altri NIP. In queste ore, la concorrente ha detto una cosa scomoda sui cinesi.

Rosy si è confidata con Beatrice Luzzi, parlando della sua storia personale. La concorrente ha tre figli e si è sposata due volte. Il primo marito è italiano e, proprio per questo motivo, è stato un dramma per lei farlo accettare alla sua famiglia.

Poi la concorrente del Grande Fratello ha parlato di cliché sui cinesi, confermando uno, così come riportano anche i colleghi di Biccy.it:

Devo dire una cosa antipatica sui cinesi… avete presente i cliché su noi? Tipo ‘non ho mai visto un cinese in ospedale’, ‘non ho mai visto un cinese al cimitero’, ‘non ho mai visto una italiana con un cinese’, ma questa è vera.

Avete mai visto una donna europea con un cinese? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei.

Io non ho visto una enciclopedia di cactus, ma quei pochi che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire, ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…