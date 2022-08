Una utente di Twitter ha commentato Noemi scambiandola per la Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi, la reazione della cantante non si è fatta attendere.

Noemi scambiata per la nuova compagna di Totti: l’epica reazione

Dopo essere diventata virale per il video “bambino con il laser, guarda che scendo eh!” (trovate tutto sul nostro aggiornatissimo profilo di TikTok), Noemi ha risposto in maniera epica ad una utente che l’accusava di essersi messa in mezzo tra Totti e Ilary, scambiandola per Noemi Bocchi:

Signorina mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta a passando per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere? Pu…

Pronta la replica di Noemi:

Mi sa che lei ha sbagliato TAG!

Sto volando.

Mi sa che lei ha sbagliato TAG😅 — Noemi (@noemiofficial) August 27, 2022

“Signora col tag! Guarda che scendo eh” ✈️ — LF (@settetredue) August 27, 2022

Gli amici della Bocchi parlano della storia con Totti

Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante.

Queste le parole degli insider tra le pagine del settimanale DiPiù.

Secondo gli ultimi gossip, Totti non avrebbe intenzione – al momento – di ufficializzare la sua relazione con Noemi Bocchi e dopo la separazione da Ilary Blasi vorrebbe sistemare le pratiche per il divorzio.

In tale senso, sempre gli amici della Bocchi aggiungono: