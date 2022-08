Dopo le numerose indiscrezioni e il gossip costante sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sull’argomento più gettonato dell’estate intervengono anche gli amici di Noemi Bocchi tra le pagine del settimanale DiPiù.

“Noemi Bocchi non è la causa del divorzio tra Totti e Ilary”, parlano gli amici

Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante.

Queste le parole degli insider che hanno voluto parlare con la stampa.

Secondo gli ultimi gossip, Totti non avrebbe intenzione – al momento – di ufficializzare la sua relazione con Noemi Bocchi e dopo la separazione da Ilary Blasi vorrebbe sistemare le pratiche per il divorzio.

In tale senso, sempre gli amici di Noemi aggiungono:

Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio.