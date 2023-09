Nikita Pelizon torna a parlare del suo corso di crescita personale, attorno al quale non sono mancate le polemiche negli ultimi giorni. Oltre alle opinioni dei follower e di alcuni ex gieffini (compreso il suo ex compagno Matteo Diamante), ad intervenire era stata anche una associazione che aveva puntato il dito contro l’iniziativa della vincitrice dell’ultimo GF Vip.

Nikita Pelizon ed il corso delle polemiche

Adesso Nikita Pelizon rompe nuovamente il silenzio con un video su Instagram nel quale, oltre a fare delle precisazioni, accusa gli ex collaboratori di non aver seguito in maniera corretta la comunicazione del progetto, rispetto al quale fa sapere che andrà avanti malgrado le polemiche:

Ciao ragazzi, come state? Personalmente io sto sentendo ancora tutta questa cacca che mi è arrivata addosso negli ultimi giorni e sicuramente abbiamo opinioni differenti e punti di vista differenti. Fermo restando un punto importante e cioè che la figura del mental coach non ha niente a che vedere con psicologia, psichiatria, psicoterapia. Infatti, come ho sempre sottolineato se è presente una patologia bisogna rivolgersi a uno specialista. E di questo mi dispiace che io giornali non abbiamo sottolineato questa cosa. Anzi.

Se da una parte ha ragione, Nikita, nel sostenere di non aver mai parlato di psicologia ed affini, è altrettanto vero che proprio in una delle sue Stories tirava in ballo il tema della depressione, per il quale occorrono professionisti della salute mentale per ottenere una soluzione efficace del problema.

L’ex Vippona ha proseguito:

Il mio progetto hunika way si rivolge esclusivamente alle persone che hanno deciso realmente di intraprendere il loro percorso di crescita personale ed è per questo che non è gratis. In tutti questi anni ho appurato che le cose che troviamo gratis online non gli diamo il giusto peso e la giusta importanza. Te lo scarichi, non spendi niente chissà quando lo vedrai.

Nikita ha sottolineato un altro aspetto per lei importante, ovvero il tempo:

Per questo progetto ci ho messo anima e cuore, perchè non riuscivo più a rispondere a tutti i miei fan che mi chiedevano come facevo a essere così positiva ed affrontare tutte le problematiche della vita durante il mio quotidiano. Ecco perchè ho deciso di crearlo e questi video rimangono per sempre.

Poi ha voluto rivolgere delle scuse:

Voglio anche scusarmi ufficialmente con tutti voi perchè ci sono stati degli enormi fraintendimenti. Ho dato fiducia a dei professionisti che avrebbero dovuto aiutarmi e seguirmi bene a livello comunicativo ma visto i risultati lasciamo stare. Farò sicuramente altre scelte.

Nikita ha sottolineato che si tratta di un progetto che sta portando avanti da tre anni e per questo non ha alcuna intenzione di ritirare il corso, proprio come aveva previsto il suo ex, Matteo Diamante:

Le iscrizioni continuano, ringrazio tutte le persone che sono andate oltre la polemica.