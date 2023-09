Nonostante le critiche ed i vari attacchi, a quanto pare Nikita Pelizon è motivata a portare avanti il suo progetto relativo al corso di crescita personale. C’è chi lo ha bollato come una truffa, mentre il suo fandom continua a sostenerla con forza. Ad intervenire adesso è stato anche Matteo Diamante, suo ex compagno, che ha commentato quanto sta accadendo, intervistato da Fanpage.it.

Matteo Diamante ha svelato che quello realizzato da Nikita Pelizon sarebbe un suo sogno coltivato da molto tempo. Tuttavia l’ex Vippone ha anche rivelato i consigli che le aveva dato in merito, in passato:

Le avevo già detto tempo fa di stare attenta a come lo avrebbe comunicato per evitare il rischio di sfociare in un campo che non fosse il suo. Non ci sentiamo ma mi dispiace vedere sia stata insultata in questo modo. Credo che all’inizio non avesse nemmeno capito cosa stava dicendo. […] In passato le avevo anche consigliato di procedere restando al di fuori dell’aspetto psicologico della questione. Solo i professionisti devono poter trattare temi come depressione e attacchi di ansia, quelli che studiano anni per poterlo fare. Non arriva Nikita dal niente a farlo.