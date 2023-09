Il nuovo progetto di Nikita Pelizon, vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip, è stato reso noto, ma forse sarebbe stato meglio non saperlo. In queste ultime ore sta destando grande clamore, ma soprattutto preoccupazione, il progetto della Pelizon, che dopo il suo approdo nel mondo musicale con Mojito, il progetto approvato da Salvini sui taxi gratis a chi beve dopo la discoteca e dopo il discusso red carpet al Festival del Cinema di Venezia, ora si dà alla psicologia.

Nikita Pelizon nella bufera: il nuovo progetto

Dopo aver letto del progetto di Nikita Pelizon, che fa credere di aver messo a disposizione dei suoi follower la sua esperienza di vita, promettendo soprattutto a coloro che stanno vivendo un momento difficile il suo aiuto (dietro lauto compenso), mi sono onestamente venuti i brividi.

Qui si va ben oltre la sponsorizzazione di app e servizi online di psicoterapia (dietro i quali ci sono comunque dei professionisti). Ma ecco in cosa consisterebbe il progetto nuovo di zecca lanciato da Nikita:

Mi chiedete tutti i giorni da anni come faccio ad essere così positiva, determinata, energica, paziente. Lo sapete non è stato né facile né obbligatorio. Ho investito su me stessa per anni tra studi, psicologi, letture, corsi, esercizi, ricerche, autoanalisi e chi più ne ha più ne metta. Quindi voglio darvi accesso a un percorso che ho preparato apposta per voi dopo anni che mi scrivete quotidianamente chiedendomi consigli e sfogandovi. Essendo che ormai siete davvero tantissimi è umanamente impossibile seguirvi tutti uno ad uno.

La Pelizon ha proseguito:

Sono estremamente felice perché tra poco potrò aiutarvi tutti. Tra pochi giorni alcuni di voi avranno la mia esperienza e tecniche degli ultimi 7 anni per riuscire finalmente ad avere la vita che hanno sempre voluto, mettere il focus solamente sulle cose positive ed avere giornate produttive. Vi spiegherò proprio come io sono passata da essere insicura per i traumi del passato e essere intrappolata in me stessa a essere convinta di chi sono e cosa voglio essere. Finalmente vi trasformerete nelle persone che avete sempre voluto, in persone con un’autostima pazzesca capaci di dire no alle cose che vi fanno soffrire. Io sono riuscita ad essere felice, amarmi dopo 15 anni. Vi aiuterò a riuscirci prima, credo assolutamente nel vostro potenziale Perché dovete continuare a star male? Essere infelici ogni giorno già appena aprite gli occhi? La vita è bellissima, un posto meraviglioso il mondo. Non vedo l’ora che vediate le lezioni, facciate gli esercizi, perché lì arriverà davvero la svolta per voi. Basta vivere una vita che non ci appartiene, sono qui per aiutarvi perché ci sono già passata e in questi anni ho capito come uscirne ed aiutato altri a fare lo stesso.

Ora, va detto che Nikita Pelizon non è una psicologo/psicoterapeuta, dunque mi domando come possa essere d’aiuto il suo vissuto personale, dal momento che ciascuno di noi ha il proprio che dovrebbe essere affrontato, in caso di necessità, unicamente insieme a dei PROFESSIONISTI.

La psicoterapia è un argomento serio. Non può e non deve essere ridotto a questo. E per fortuna il popolo social se ne sta rendendo conto, dal momento che non sono mancate le critiche da più fronti, a partire da Elisa D’Ospina, che ha tuonato contro l’ex vincitrice del GF Vip:

Quindi mi state dicendo che la vincitrice del Grande Fratello parla di depressione per 247 euro? Mi sto sbagliando vero?

Quindi mi state dicendo che la vincitrice del #GrandeFratello parla di depressione per 247 euro? Mi sto sbagliando vero? #nikita https://t.co/u1jsOiqwLk — Elisa D’Ospina (@ElisaDospina) September 25, 2023

Eh sì, perché qui ovviamente, Nikita non fa mica beneficenza. Altro che bonus psicologo (a proposito, che fine ha fatto?). Il percorso che solo alcuni avranno la fortuna di intraprendere insieme a Nikita, ha un prezzo, o meglio ben due tariffe distinte: il pacchetto Vip sale addirittura a 457 euro. QUATTROCENTOCINQUANTASETTE EURO. Con sconto del 10% sul suo shop, ovviamente.

Ragazz*, se avete voglia di investire su voi stessi, sul vostro futuro partendo dal vostro passato. Se state vivendo una situazione non semplice. Se avete dei mostri da affrontare ma non sapete da dove partire, rivolgetevi solo ed esclusivamente a dei PROFESSIONISTI del settore. Ci sono tanti bravi psicologi e psicoterapeuti che potranno accompagnarvi nel vostro percorso di crescita mettendovi a disposizione gli strumenti più adeguati. Senza promo, sconti o diari della gratitudine in regalo.

noi scherziamo ma quello che sta facendo la phata fa veramente paura. al posto di sensibilizzare e dire quanto è importante rivolgersi ad uno psicologo questa sponsorizza sfruttando un tema delicato perché giustamente la depressione la curi con il corso di nikita. che paura pic.twitter.com/YMj55psZIn — (@mestoasentimale) September 24, 2023