Nikita Pelizon un anno dopo il GF Vip: come si vede a 80 anni, il pensiero ai Nikiters

Nello stesso giorno in cui Antonella Fiordelisi ricordava la sua esperienza al Grande Fratello Vip, anche Nikita Pelizon, vincitrice della passata edizione, ha voluto condividere il suo pensiero, tra ricordi e nostalgia. Sebbene non abbia voluto dire nulla rispetto all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, Nikita ha però ricordato con piacere l’esperienza vissuta un anno fa.

Nikita Pelizon ricorda l’esperienza al GF Vip

La vincitrice dell’ultimo Grande Fratello in versione Vip ha ricordato come sia già trascorso un anno dal suo ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà Anche lei non aveva quasi mai visto il reality che però le ha permesso di entrare nelle case degli italiani e farsi amare dal grande pubblico.

Nikita si è detta fiera non solo del suo fandom ma anche di tutto ciò che è riuscita a creare. Ecco quali sono state le sue parole su Twitter:

È passato un anno e nonostante l’avessi guardato solo facendo zapping, sono fiera di ciò che sono stata ed è stato stra utile. Uscire e sentire tutto l’affetto è stato strano e bellissimo, un’emozione inspiegabile. Non avrei mai pensato a tutto quell’entusiasmo!

Quindi la Pelizon ha anche spiegato cosa le ha lasciato il GF Vip:

Mi ha insegnato tantissimo, sono state emozioni uniche e sono grata del mio percorso interiore, iniziato anni fa, perché mi ha permesso di superare tutto con pazienza e love. Mi chiedo a 80 anni chissà che mi ricorderò, poi penso, penso a voi e dico: Sapete che bello se, provate ad immaginare, a 80 anni ancora saremo in contatto? Già mi immagino, matrimoni tra Nikiters, raduni in giro, una storia.