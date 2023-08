Elenoire Ferruzzi, intervistata da Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” su Radio Radio, ha parlato delle coppie del Grande Fratello Vip ed ha anche raccontato di essersi chiarita con Alberto De Pisis e di aver cambiato idea su Nikita Pelizon.

Io e Alberto ci conoscevamo anche prima del Grande Fratello Vip. L’ho sentito. Durante un’intervista dissi che era sparito e lui poi il giorno dopo mi chiamò. Comunque ci siamo chiariti, ci vogliamo bene. Alberto è stato un bel concorrente. In gamba, mai fuori luogo, sempre con una bella dialettica. A me è piaciuto lui.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto la sua anche su Nikita Pelizon, svelando di aver cambiato idea nei suoi confronti:

Mi sono ricreduta sul suo conto. Sai lì dentro si subiscono molte pressioni. Pressioni psicologiche mancano troppe cose. Io quando mi affeziono a qualcuno divento anche gelosa in amore e anche in amicizia. Ci sono state delle incomprensioni, però devo riconoscere che Nikita è stata una brava concorrente. Non è mai stata nemmeno lei fuori luogo, non è mai stata volgare nella Casa. Non si è mai messa nuda, non ha mai fatto quegli exploit. Sono contenta che abbia vinto.