Nikita Pelizon e Matteo Diamante dopo il Grande Fratello Vip hanno provato a frequentarsi ancora ma, anche questa volta, per la coppia non è andata bene ed hanno deciso di chiudere.

Matteo Diamante, proprio di recente, con un lungo post aveva spiegato i motivi della rottura definitiva con Nikita e, fino ad oggi, la vincitrice del Grande Fratello Vip non era intervenuta.

In queste ore, proprio l’aspirante cantante, ha deciso di rompere il silenzio svelando il suo punto di vista sulla faccenda:

Grazie makita per tutto il sostegno che ci avete dato, vorrei fare un sorteggio (se siete d’accordo) per il regalo delle terme e cena…Dato che non ci andremo. Mi spiace aver letto moltissime cavolate in queste settimane a cui non ho voluto rispondere. Mi spiace aver visto atteggiamenti che mi hanno allontanato in passato e mi allontanano tutt’ora e lo farebbero anche in futuro. Ecco il motivo del mio voler rimanere single… Mi spiace che molti di voi abbiano messaggiato per ore riguardo quello che considero la nostra vita privata, sentendo solo una campana.

I panni sporchi per me si lavano in casa, non si spiattellano ai 4 venti senza sapere spesso manco con chi si sta parlando il più delle volte. Mi spiace ma sono anche grata, che chi era presente quando ribadivo che eravamo liberi e che non ero innamorata, non abbia alimentato tutto ciò. Mi spiace essermi sentita paragonare, da alcuni che mi seguivano, a chi nella casa mi ha fatto soffrire di più, mi spiace che, non si sia riuscito a costruire un rapporto profondo, rimane il bene ma… basta.

E a chi mi dice: “Si vede che non sei felice da quando…“. Sono una romanticona anch’io, quindi da un lato vi capisco, anch’io vorrei vedere l’amore ovunque. Al contempo, la mia felicità non nasce dall’avere un uomo vicino. Ammiro le donne che si sentono COMPLETE da sole, che lavorano su se stesse per arrivare a tal punto, LIBERE e che stanno per anni single piuttosto.

A me non basta il corteggiamento, voglio una persona da ritenere ESEMPLARE che non mi consideri una sua proprietà, non solo a parole ma anche con i fatti. E che NON MI FACCIA MAI PROVARE IMBARAZZO IN NESSUN CONTESTO. Detto questo, siamo tutti diversi e chiaramente nessuno di noi è per tutti. Nessuno è sbagliato, semplicemente non è per te. Love you Angels.