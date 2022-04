“Vi svelo chi manderei in finale”: Nicola Savino e le confessioni sull’Isola dei Famosi

Da conduttore a opinionista: Nicola Savino è tornato all’Isola dei Famosi affiancando Vladimir Luxuria nell’inedito ruolo in studio, durante la conduzione di Ilary Blasi. In una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Savino ha parlato proprio della sintonia con la collega opinionista ed ha svelato quali sarebbero i naufragi dell’edizione che vedrebbe in finale.

Nicola Savino commenta la sua esperienza all’Isola dei Famosi

La coppia formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria nei panni di opinionisti dell’Isola dei Famosi si è rivelata particolarmente fortunata. Ma qual è il segreto del loro successo? A svelarlo tra le pagine del settimanale diretto da Aldo Vitali è stato proprio Savino:

Il segreto della riuscita mia e di Vladimir è che abbiamo due ruoli distinti: lei è sia leggera che ironica, e in questo mi somiglia, ma volendo ha anche le corde della serietà, si appassiona al dibattito vero del reality, alle strategie, agli scontri che avvengono e che io invece seguo meno.

Il ruolo di opinionista, ha ammesso, lo diverte certamente di più rispetto a quello del conduttore, dal momento che all’epoca è stato chiamato a riempire il grande vuoto lasciato da Simona Ventura. Rispetto ai naufragi in gara, Nicola ha svelato che rimanderebbe a casa “gli animali da reality”, mentre in finale ecco chi vedrebbe:

Amo molto le signore, da Ilona Staller a Lory Del Santo. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere i Cugini di Campagna in coppia se uno dei due non fosse stato squalificato. Mi piacciono Estefania e Roger, bellissimi e molto simpatici. Ma anche i Rodriguez, stiamo sottovalutando che è un viaggio con papà, una cosa molto bella (Jeremias si è ritirato dal reality nell’ultima puntata, ndr). Ci sono anche mamma e figlio, insomma li vorrei tutti!

In futuro, infine, Nicola Savino ha ammesso che accetterebbe anche il ruolo di inviato, ma mai quello di concorrente: