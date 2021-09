Niccolò Centioni lancia l’appello a Signorini per il GF Vip: la lite con Micol Olivieri scatena la rete

Dopo il botta e risposta social che ha coinvolto gli ex Cesaroni Niccolò Centioni e Micol Olivieri (con lui che ne uscito vincitore assoluto per merito della sua ironia), proprio l’attore ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip.

Con la chiusura de I Cesaroni, i due ex colleghi hanno partecipato a Pechino Express e, proprio al termine, si è conclusa maldestramente pure la loro amicizia tra ripicche e frasi poco piacevoli.

La spinosa faccenda è tornata a galla proprio in questi giorni dopo un video realizzato da Micol Olivieri e la successiva risposta (bomba) di Niccolò Centioni.

Su Twitter, quindi, l’appello: l’ex Rudi della fiction TV subito nella Casa del Grande Fratello Vip. La richiesta non è passata inosservata e l’attore ha voluto condividerla tramite le sue storie di Instagram taggando pure il conduttore del reality show.

Alfonso caro, saresti un pazzo a lasciarti scappare questa occasione: lo sai, vero?

Speriamo che Signorini possa ribaltare i suoi progetti gettando dentro la Casa del Grande Fratello Vip l’attore dal carattere fumantino.