Dopo lo sfogo durissimo di Micol Olivieri, la Alice de I Cesaroni, l’ex collega di serie Niccolò Centioni ha deciso di rispondere utilizzando, a sua volta, parole molto pesanti che, probabilmente, potrebbero innescare un nuovo botta e risposta.

Avevo letto tra le sue dichiarazioni la frase ‘se fossi partito con un cane, sarebbe stato meglio’, ma io ho deciso di non replicare… siamo cresciuti insieme, ero come una sorella maggiore diciamo così. La nostra amicizia poi è continuata, quindi questa famosa discussione l’ha avuta da solo.

Queste, in sintesi, le parole utilizzate da Micol per chiarire, una volta per tutte, la situazione con l’ex collega. A distanza di circa 24 ore, Niccolò è intervenuto sul suo account di Instagram e la replica è stata durissima.

Mi state inondando di messaggi perché non ho risposto alle parole dell’influencer dei miei stivali. Micol sostiene che non sia vero il fatto che avevamo discussioni durante Pechino Express. Infatti non c’erano. Come ho già detto, lei semplicemente mi trattava come un deficiente e io non replicavo perché ero e sono una persona educata.

Si lamenta tanto della famosissima mia frase “Era meglio se andavo con il mio cane che con lei”, quando nessuno sa cosa diceva lei a me in diretta TV. Cose del tipo “svejate, deficiente, ma che sei rinco****o” e tanto altro. Ripeto che tutte queste parti sono state tagliate dalla produzione e posso scriverlo con il sangue. Del fatto, poi, che io abbia usato la sua immagine per popolarità, non credo di averne avuto bisogno visto che a quei tempi eravamo sulla cresta dell’onda.

L’ultima volta che ho parlato con lei era 8 anni fa… Adesso se ne esce con questa storia. Forse è lei che sarà stanca di vendere tè freschi per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione. A me sembra più questo, squallido… Sei l’influencer dei miei stivali.