Tra Fedez e Ambra Angiolini non corre buon sangue? Questo è ciò che mormora il gossip ma che i diretti interessati smentiscono con forza attraverso i social. Entrambi, impegnati nel ruolo di giudici di X Factor, passano molto tempo insieme per via delle prime audizioni.

Nessuna frizione tra Ambra Angiolini e Fedez

Con Federico e Ambra ci sono anche Rkomi e Dargen D’Amico, i nuovi giudici di X Factor dopo le passate edizioni un poco sottotono. Spazio anche per la nuova conduzione e, proprio per questo motivo, sul palcoscenico del talent show vedremo Francesca Michielin nell’inedita veste di conduttrice.

Secondo le chicche di gossip presenti tra le pagine di Chi Magazine, tra Fedez e Ambra ci sarebbero dei problemi:

Sono iniziate le riprese della nuova edizione di “X Factor”. In giuria Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno già iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti.

In queste ore il rapper ha smentito con forza questi pettegolezzi postando un video che lo ritrae proprio in compagnia dell’attrice romana. La Angiolini, in risposta, ha condiviso la clip anche sul suo account ufficiale.

Secondo me il mondo del gossip, visti i tempi, dovrebbe seriamente prendersi una vacanza.