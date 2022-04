Aldo Montano, ospite dell’Isola Party, ha parlato di Alex Belli al Grande Fratello Vip, lanciando qualche frecciatina al man della factory, intervistato da Ignazio Moser e Valentina Barbieri proprio pochi istanti prima.

Stavo guardando Alex Belli come lo guardavo quando cantava Esmeralda? Sì, allo stesso modo. Non stavo capendo, ma entra a L’Isola dei Famosi? Pure li Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un po’ da tutte le parti. Ah, era in una isola sua per conto suo? Attenzione che quello prende un aereo e ci va. A pagamento ci va, due bracciate e arriva…

Lui è uno sportivo ma fuma? Beh, sfatiamo questo mito dello sportivo completamente ligio e noi lo sappiamo bene. Alla fine… i momenti ludici sono parecchi. Sono durato fino a 43 anni anche per questo.