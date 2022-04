Alex Belli parla dell’Isola dei Famosi: retroscena piccante su Rocco Siffredi

Alex Belli, ospite dell’Isola Party, ha svelato alcuni retroscena della sua avventura in Honduras nel 2015 al fianco di Rocco Siffredi. Il man della factory si trova attualmente a Santo Domingo con Delia Duran per scattare alcune campagne pubblicitarie.

Ma ti voglio raccontare un piccolo aneddoto. Sull’Isola Desnuda ci sono andato anche io e sai con chi? Con Rocco Siffredi. Ad un certo punto durante il collegamento con Alessia Marcuzzi, grandissima presentatrice dell’Isola, mi chiese come mi sentivo a stare nudo accanto a Rocco e io le dissi che mi sentivo veramente un sotto dotato. Io ringrazierò sempre Rocco perché disse ‘No Alessia è messo molto ma molto bene’. Ma la verità è che guardando Rocco mi sentivo veramente un ragazzino, un pischello. Purtroppo non puoi far niente… robe da matti guarda.

Alex Belli aveva parlato di Rocco Siffredi anche durante una intervista a Casa Chi:

Se Rocco mi proponesse un film? Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi chiese se me la sentivo di farlo. Me l’aveva proposto… Ma no, non lo farei.