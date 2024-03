Moglie e figli di Neri Marcorè: chi sono? Il noto attore, doppiatore, imitatore, conduttore televisivo e radiofonico italiano, ha una vita privata riservata e ama vivere lontano dal gossip.

Vediamo alcuni dettagli sulla sua famiglia. Moglie: Neri Marcorè è sposato dal 1995 con Selene Marcorè.

La coppia si è conosciuta tra gli anni Ottanta e Novanta e da allora non si è più separata. Selene è la sua anima gemella, e insieme hanno costruito una splendida famiglia.

Selene non è incline all’uso dei social media e non ama l’esposizione mediatica. La sua riservatezza è un tratto distintivo della sua personalità.

Neri e Selene hanno tre figli: Nicola e Marianna, nati nel 1999. Elia, nato nel 2001.

La famiglia vive a Roma, in un bellissimo appartamento elegantemente ristrutturato.

Neri Marcorè ha dichiarato: “Onestamente non capisco certi colleghi che si sentono in dovere di mettere a nudo il proprio privato, pensando che da questo derivi maggiore popolarità”.

Non mi hanno conquistato. Non ne faccio una cosa generazionale, è proprio una questione di indole. Non demonizzo e non critico chi ne fa uso, ma quel mondo non mi appartiene. Non mi va di togliere tempo ad altro per postare storie, neanche per 10 minuti al giorno. Sembra di essere al mercato e mettere la merce sul banco.