Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini, figli e vita privata dell’attore

Moglie e figli di Paolo Conticini: chi sono? Il noto attore e volto amatissimo della televisione italiana, ha una vita privata interessante, scopriamo tutte le curiosità.

Moglie e figli di Paolo Conticini: chi è Giada Parra

Paolo è sposato con Giada Parra. La loro storia d’amore è iniziata 20 anni fa, e nel 2013 hanno coronato il loro amore con il matrimonio.

Giada è una ex modella e la sua bellezza è stata descritta come “impossibile da non guardare” da Paolo stesso. La coppia vive una relazione serena e basata sulla fiducia reciproca.

Giada Parra ha 48 anni ed è nata a Pisa nel 1975.

La Parra è laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Pisa. In passato ha lavorato come modella, partecipando anche a Miss Italia, ma oggi non posa più ed è una libera professionista.

Ha anche collaborato con noti brand della moda come Gucci.

Conticini e Parra si sono sposati esattamente il 27 luglio 2013, dopo 18 anni di fidanzamento.

Nonostante la loro lunga storia, al momento non hanno figli.

Paolo e Giada non hanno figli biologici, ma la loro famiglia si è recentemente allargata in modo speciale.

Nel 2024, Paolo Conticini ha annunciato sui suoi profili social che la famiglia sta crescendo. Non vediamo l’ora di scoprire cosa riserva il futuro per questa coppia affiatata.