Enzo Iacchetti, all’anagrafe Vincenzo Iacchetti (Castelleone, 31 agosto 1952), è un comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante e attore italiano di 70 anni: scopriamo se ha una moglie e chi sono i suoi figli.

Iacchetti è stato sposato con una donna, Roberta, dalla quale ha avuto un figlio, Martino, nato nel 1986. Tra il 2002 e il 2007, il conduttore ha avuto una relazione con l’ex velina e showgirl Maddalena Corvaglia.

Terminata la relazione con la velina, Enzo ha ritrovato la serenità per alcuni anni tra le braccia di Tania Peli, curiosamente, anche lei di 28 anni più giovane.

Lei è artista (pittrice e scultrice) ma di professione si occupa di arredamento. Dal 2016 al 2020, invece, è stato legato alla gieffina Rosi Zamboni.

Il suo legame con Maddalena Corvaglia, risalente al 2002, aveva suscitato molto scalpore per la troppa differenza di età, 29 anni. I due hanno vissuto una fortissima storia d’amore, nata negli studi di Striscia La Notizia e durata per quasi sei anni.

Avevo 50 anni e lei 21, è stato un amore folle, poi ho capito che ero diventato suo papà. Dopo 6 anni ho cominciato a sgridarla per cose stupide. Lei mi chiedeva: “Andiamo in discoteca?”, io le rispondevo: “Ci ho passato la vita, ma a suonare, vai da sola”. Le prime notti dormivo, poi arrivava il sabato sera e mi angosciavo. “Perché non rientra?”, mi chiedevo sveglio a letto. Erano le sei e lei rincasava felice, aveva appena mangiato la brioche.