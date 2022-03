In questa triste epoca storica, sostenere Putin è davvero molto difficile. Olga Plachina, atleta russa e moglie di Aldo Montano divenuta più popolare dopo il Grande Fratello Vip, con un commento su Instagram ha creato il caos in rete.

La moglie di Aldo Montano, rispondendo ad una follower su Instagram, ha svelato di apprezzare Putin “giustificando”, in qualche modo, questa assurda guerra contro l’Ucraina:

Vedo che qui serve il mio commento. Elena capisco che sei disperata, capisco che è una tragedia per tutti noi… ma come ha detto Alina, e mi trovo che ha detto una cosa giusta: chi sono io per giustificare questa guerra?! Chi sono io per fermare Putin?! Chi sono io a dare ragione a uno dei due?!

Sono una ragazza semplice che ha qualche migliaia di follower, sono stata un’atleta, ma non stata mai una persona dentro politica. Sì sono una ragazza russa, e lo dico che sono fiera di essere russa, mi è sempre piaciuto Putin, mi sono sempre piaciuti i nostri regimi!

Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice. Purtroppo nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace quello che sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina.

Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco. I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa.