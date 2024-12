La 19ª edizione di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci, si avvia verso la finale con un bilancio ricco di sfide e imprevisti. Definita dalla stessa conduttrice come “l’edizione della resistenza a oltranza”, questa stagione ha messo a dura prova concorrenti e produzione. Nonostante le difficoltà, lo show è riuscito più volte a battere l’agguerrita concorrenza di Tu si que vales di Maria De Filippi, dimostrando ancora una volta il suo grande seguito tra i telespettatori di Rai Uno.

Tra gli episodi più significativi, spicca l’infortunio di Nina Zilli, una delle favorite per la vittoria finale, e il discusso allontanamento del maestro Angelo Madonia, compagno di Sonia Bruganelli. Quest’ultimo è stato sostituito da Samuel Peron, che a sua volta ha subito un infortunio durante le prove della coreografia.

La campionessa Federica Pellegrini, al centro di questi cambiamenti, si è adattata con grande spirito agonistico. Milly Carlucci ha lodato la sua capacità di mantenere la calma:

Federica ha dimostrato di essere una vera campionessa. Un’altra persona sarebbe andata in panico, ma lei ha saputo prepararsi in ogni angolo dello studio.

Un altro elemento che ha infiammato questa edizione sono state le accese discussioni tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, che hanno spesso rubato la scena alle esibizioni. Nonostante le polemiche, Milly Carlucci ha elogiato la determinazione della Bruganelli, che ha ballato con tre costole rotte:

La finale si preannuncia una sfida al femminile, con Bianca Guaccero, Federica Nargi e la sorprendente Nina Zilli pronte a contendersi il titolo. Milly Carlucci ha descritto le tre concorrenti come:

Un’altra rivelazione di questa edizione è stata Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, che ha stupito tutti con la sua dolcezza e il suo talento. Milly ha sottolineato come Anna Lou abbia conquistato il pubblico:

Tra i colpi di scena, anche il misterioso abbandono di Guillermo Mariotto durante l’esibizione di Amanda Lear, ballerina per una notte. Il giudice è improvvisamente sparito dallo studio, lasciando tutti perplessi. Milly ha commentato con ironia:

È stato un fulmine a ciel sereno. Che ti devo dire? Al principio abbiamo pensato a una mariottata teatrale. Dopo che ha abbracciato Amanda è sparito con lei. Io facevo cenni per sapere dove fosse finito. E da dietro le quinte mi dicevano “tranquilla, è in zona interviste con Amanda, tornerà”.

E invece non si vedeva, finché non mi hanno detto “ha preso il motorino e se n’è andato”. Ma non so ancora perché l’abbia fatto. Gli ho lasciato il tempo di riprendersi. Ci vogliamo un bene immenso. Sono la sua seconda mamma, e una mamma ti deve dire le cose come stanno.