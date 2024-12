“Dovevo ballare con lei?”: Madonia, il commento su Sonia Bruganelli dopo la “cacciata” da Ballando

L’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle ha lasciato il pubblico spiazzato. Dopo la puntata del 30 novembre, in cui non è sceso in pista, il maestro di danza ha deciso di raccontare la sua verità attraverso una diretta Instagram. A sostituirlo è stato il veterano Samuel Peron, ora in coppia con Federica Pellegrini.

L’addio a Ballando senza polemiche: il ringraziamento di Angelo Madonia

“Sono state giornate diverse, però la cosa bella è che sto bene. Ho avuto un po’ di tempo libero, mi mancava da tanto”, ha esordito Madonia, riferendosi alla sua prima settimana lontano dal programma. Senza polemiche, ha spiegato di aver approfittato della pausa per ricaricare le energie. “I veri problemi sono altri”, ha aggiunto, minimizzando l’accaduto e concentrandosi su un messaggio positivo.

Durante la diretta, Angelo Madonia ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino: “Ho ricevuto un’ondata di affetto, tanta vicinanza e solidarietà, ve ne sono grato”. Nonostante le aspettative di un intervento critico, Madonia ha scelto di non alimentare ulteriori polemiche. “È andata come è andata. Sono contento dei risultati che ho visto sabato, frutto di quello in cui credo. In bocca al lupo, che vinca il migliore”.

Non sono mancati riferimenti a un possibile ritorno. Un commento degli spettatori in diretta ha catturato l’attenzione: “Dovevi fare coppia con Sonia a Ballando”. Madonia ha risposto con un enigmatico: “Forse, chi lo sa”.

Le scintille con Selvaggia Lucarelli: il caso che ha fatto discutere

Il 23 novembre, durante una puntata di Ballando con le Stelle, Madonia ha avuto un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli. La giurata aveva ironizzato sul legame tra Madonia e la sua compagna, Sonia Bruganelli: “Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia e si è formata la coppia Pellegrini-Madonia”.

Madonia aveva risposto duramente: “Sei tu la rosicona che menziona persone esterne”. Questo scontro, insieme a presunte “divergenze professionali”, ha portato alla decisione della Rai di escludere il maestro dal programma.

Il futuro di Angelo Madonia: tornerà a Ballando con le Stelle?

Per ora, il futuro del ballerino resta incerto. Mentre il pubblico si divide tra chi spera in un suo ritorno e chi applaude il lavoro di Samuel Peron, il maestro ha scelto di concentrarsi su se stesso. “Sabato non mi avete visto, ma sono sereno. Si va avanti”, ha detto, lasciando la porta aperta a nuove opportunità.