Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, ospiti di Turchesando hanno rivelato alcuni retroscena sugli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, a cominciare dagli Oriele e la decisione di Oriana Marzoli di partecipare allo stesso reality show in Spagna.

Micol e Tavassi svelano se andrebbero a cena con Antonella Fiordelisi

Oriana è ripartita con il Grande Hermano. Io se mi avessero detto di rifare un’altra volta il Grande Fratello a Settembre, avrei detto sì, l’avrei fatto subito, io non volevo nemmeno uscire. – ha svelato Micol come riportano IsaeChia – E’ stata un’esperienza talmente forte e importante che io non posso che essere grata per tutto questo. Poi mi sono divertita, nonostante alcuni attriti e alcune situazioni però insomma quelli me li sono messi via.

Di opinione differente Edoardo:

Io vorrei dire ma come le va di richiudersi dentro? Vabbè la pagano, certo che le va. Dai siamo usciti adesso nella Casa e ti vai richiudere?

Micol e Edoardo hanno parlato pure dei Donnalisi:

Anche i Donnalisi sono stati tanto amati e anche oggi si spera in un ritorno, un po’ come Albano e Romina. Io ad oggi sinceramente non lo so perché non avendo avuto più contatti non ho idea.

Queste le parole di Micol e Tavassi ha aggiunto:

Uno spera sempre nella felicità e non è per essere buonista, ma se sono insieme o separati l’importante è che siano felici. Se sono infelici insieme cosa gli auguri?

Entrambi, in modo molto maturo, hanno affermato che andrebbero a cena con Antonella e Tavassi ha parlato delle canzone di Edoardo Donnamaria:

Io ce l’ho anche in playlist su Spotify. La mia preferita è quella che ha dedicato ad Antonella, però mi piace molto anche “Che palle”. Ci ha accompagnato dentro il percorso al Gf. Tra me ed Edoardo c’è sempre stato il sereno, ragazzi dovete capire che il Gf non c’è più, è finito e se io voglio rivedermi con Edoardo mi ci rivedo e se voi mi scrivete tipo: “Mi hai deluso!”, non me ne frega una mazza e quindi è così. Se io voglio bene ad una persona non è che perché il fan mi dice che l’ho deluso, allora io devo plasmare la mia vita in base a quello che vorrebbero. Quindi tutte le persone alle quali vogliamo bene, noi continueremo a frequentarle.