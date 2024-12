Michele Longobardi dopo la cacciata da Uomini e Donne frequenta una famosa attrice: ecco di chi si tratta

Dopo l’abbandono del trono di Uomini e Donne a causa delle controversie legate alla sua poca trasparenza, Michele Longobardi è tornato sotto i riflettori. L’ex tronista, che aveva attirato l’attenzione del pubblico per la sua relazione parallela con un’ex corteggiatrice e per l’utilizzo di un profilo fake, sembra ora essere pronto a lasciarsi il passato alle spalle.

Recentemente, Longobardi è stato paparazzato in compagnia di Clotilde Esposito, l’attrice che interpreta la giovane detenuta Silvia in Mare Fuori. I due sono stati avvistati insieme il 23 dicembre al centro commerciale Maximall di Torre Annunziata, a Napoli.

La segnalazione è arrivata tramite Deianira Marzano, che ha pubblicato la foto della coppia, dando così l’ennesimo spunto di gossip sul giovane ex tronista.

Una nuova storia d’amore per l’ex tronista?

Nonostante il suo trono a Uomini e Donne sia stato interrotto per motivi legati alla sua condotta, Michele Longobardi sembra aver trovato un nuovo interesse sentimentale. Dopo aver dichiarato di voler uscire dallo studio con Amal, ma ricevendo il rifiuto della ragazza, l’ex tronista sembra essersi gettato a capofitto in una nuova conoscenza con Clotilde Esposito.

Michele e Clotilde: amicizia o qualcosa di più?

L’incontro tra Michele Longobardi e Clotilde Esposito al centro commerciale Maximall potrebbe essere stato casuale, ma i più curiosi si chiedono se tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. L’ex tronista, noto per la sua vita sentimentale turbolenta, potrebbe aver trovato una nuova compagna in Clotilde, che non è nuova al mondo della visibilità mediatica grazie al suo ruolo in Mare Fuori.

I dettagli del gossip

La segnalazione che ha suscitato l’interesse dei fan e degli appassionati di gossip riguarda un incontro avvenuto in un centro commerciale di Napoli, precisamente il 23 dicembre. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, l’ex tronista e l’attrice sono stati visti insieme in maniera piuttosto disinvolta, lasciando intendere che il loro legame potrebbe non essere solo professionale.

È solo un’amicizia tra Michele Longobardi e Clotilde Esposito, o c’è una storia nascente dietro l’angolo? Il gossip continua a circolare, e i fan non vedono l’ora di scoprire se tra i due c’è una nuova storia d’amore pronta a sbocciare.