Michele Longobardi cacciato da Uomini e Donne: “Avevo previsto tutto”, parla Manuela Carriero

La partecipazione di Michele Longobardi come tronista di Uomini e Donne si è conclusa in maniera inaspettata e rumorosa. Accuse, rivelazioni e comportamenti discutibili hanno portato la redazione a prendere una decisione drastica: allontanarlo dal programma. Ad intervenire adesso è stata Manuela Carriero.

Secondo indiscrezioni, Longobardi avrebbe creato un profilo fake per contattare segretamente le sue corteggiatrici e frequentava un’altra donna al di fuori del programma. Una serie di segnalazioni e prove hanno inchiodato il tronista, provocando la sua immediata esclusione.

Manuela Carriero, ex protagonista del programma, non si è trattenuta dal commentare lo scandalo. Già in passato aveva espresso dubbi sull’autenticità di Longobardi, definendolo “più interessato allo show che all’amore”.

Attraverso le sue storie su Instagram, Manuela ha scritto:

Mi state scrivendo in tantissimi che avevo ragione, che ci avevo visto lungo. Avevo previsto tutto, sia il suo trono, sia la sua triste fine, in tutti i sensi. Appena lo hanno annunciato tronista, mi sono arrivate delle segnalazioni molto particolari: “Ha detto che sceglierà la preferita del pubblico”. Eh, certo quando ti interessa solo la notorietà è proprio così! Ma qualcuno pensa davvero che dopo un anno dal suo finto corteggiamento nei miei confronti, non sia riuscito a trovare una ragazza fuori? Ne aggiunse 87 nuove durante il mio trono, le avevo persino contate.

Manuela Carriero ha spiegato perché è intervenuta solo ora:

Perché non ho parlato prima? Avrei dovuto portare come prove questi screen e di conseguenza coinvolgere terze persone e poi perché poteva sembrare che portassi rancore. Invece sono stata felice quando l’ho saputo (che avrebbe fatto il tronista, ndr) perché sapevo che si sarebbe mostrato esattamente per ciò che è.

