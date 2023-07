Siamo in estate ma Melaverde non ha alcuna intenzione di andare in vacanza. L’appuntamento con la longeva trasmissione è fissato per questa domenica 9 luglio, appena prima di mezzogiorno, su Canale 5 ed in compagnia della coppia di conduttori formata da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Insieme a loro andremo alla scoperta di nuovi luoghi inesplorati, conosceremo culture e modi di vivere ma anche prodotti e mestieri che rischiavano di perdersi. Ecco di seguito le anticipazioni di Melaverde e le modalità per poter vedere il programma in replica e/o streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 9 luglio 2023

Un antico podere di famiglia, l’avvicinarsi della pensione e la voglia di far tornare vivo quel territorio un tempo coltivato dal nonno, sono le basi della storia di Luigi e della sua famiglia narrati nella puntata di oggi di Melaverde e che, a Borgonovo Val Tidone, ha creato un’azienda agricola che unisce gli insegnamenti del passato a nuove tecniche agricole a basso impatto ambientale. Scopriremo i risultati di queste pratiche ecosostenibili raggiungendo un mercato dove parleremo di sapori unici che fanno la differenza.

I servizi di oggi

Melaverde porterà poi Vincenzo Venuto alla scoperta del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, un luogo davvero unico per la ricchezza di biodiversità ma anche di geodiversità che ospita. Un parco, e questa è la cosa davvero suggestiva, che si trova a cinque chilometri in linea d’aria dal centro storico di Bologna. Un ambiente caratterizzato da grotte ma non solo.

Le strade e i sentieri che attraversano quest’area protetta consentono di avvicinare scenari di inaspettata bellezza, rupi rocciose denudate che si affacciano su grandi conche simili a anfiteatri naturali, angoli all’apparenza inaccessibili che nascondono ingressi di grotte, aspre dorsali calanchive che, come scuri monti in miniatura, interrompono dolci pendii argillosi. Il parco è popolato anche da molte specie animali.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 9 luglio 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook