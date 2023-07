Il viaggio di Melaverde continua anche questa domenica, 2 luglio 2023, in compagnia di Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. L’appuntamento è fissato ad oggi, poco prima di mezzogiorno su Canale 5, con una puntata inedita che ci porterà alla scoperta di nuovi appassionanti paesaggi, mestieri e modi di vivere. Non ci resta che scoprire di seguito dove sarà ambientato l’appuntamento odierno di Melaverde e le info su replica e streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 2 luglio 2023

Melaverde oggi farà tappa a Limana in provincia di Belluno, un piccolo centro della Val Morel. Melaverde vi racconterà la storia di un miele di grande eccellenza: il miele delle Dolomiti Bellunesi DOP. Da queste parti gli apicoltori praticano il nomadismo, una delle tecniche più antiche per produrre miele di tante varietà. L’uomo va alla ricerca delle fioriture stagionali e dei fiori che sbocciano in un determinato periodo dell’anno, e lì sposta le sue arnie.

I servizi di oggi

Ci sono gesti che hanno reso celebre l’Italia e l’Italianità nel mondo. Movimenti tramandati di generazione in generazione che ancora oggi si ripetono come riti sacri. Uno di questi è la mozzatura, un rapido gesto fatto con pollice ed indice che ha dato il nome ad uno delle eccellenze italiane più conosciute e apprezzate al mondo: la Mozzarella.

Questa settimana le telecamere di Melaverde raggiungeranno La Murgia Barese esattamente il comune di Gioia del Colle per presentarvi la prima mozzarella fatta con latte vaccino DOP e uno dei più importanti formaggi pugliesi, nato in una masseria dalla volontà di salvare il latte durante una forte nevicata: la Burrata.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 2 luglio 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook