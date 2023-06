Nuovo appuntamento con la trasmissione di Canale 5, Melaverde, in onda con una puntata inedita nella mattinata di oggi, domenica 25 giugno 2023. Appena prima di mezzogiorno, infatti, i due conduttori Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding ci terranno compagnia con un viaggio bellissimo ed affascinante: dove ci porteranno? A seguire le anticipazioni e le informazioni per lo streaming e la replica.

Melaverde, la puntata di oggi 25 giugno 2023

Il viaggio di questa settimana all’insegna di Melaverde sfiorerà la parete nord della Presolana dove parleremo di un progetto unico che lega questa terra al Nepal. Lungo questo viaggio incontreremo dei rifugisti e un allevatore che consegna il latte delle sue capre alla Latteria Sociale Montana di Scalve, una realtà esempio che mantiene viva l’intera valle. Conosceremo un formaggio che da una ricetta originaria, arriva a noi direttamente dal passato.

Successivamente delle guide esperte ci presenteranno la storia e la conformazione geologica dell’intera zona e della diga del Gleno, un luogo unico dove la bellezza della natura convive con il valore della memoria. Faremo un salto nel tempo alla scoperta delle miniere di ferro e delle tecniche tradizionali utilizzate per produrre il carbone naturale. Si parlerà di escursioni,attività in e-bike e non solo per poi scoprire che in diverse valli bergamasche è possibile dormire in una particolare casetta dove godere del più grande cielo stellato di sempre.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 25 giugno 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook