Una domenica in compagnia di Melaverde e dei suoi due padroni di casa, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, quella di oggi, 18 giugno 2023. L’appuntamento con il longevo programma Mediaset è fissato su Canale 5 a partire dalle 11.50 circa. Il nuovo viaggio tra le bellezze d’Italia, dunque, proseguirà con una puntata in prima visione della quale, a seguire, vi daremo le anticipazioni e le informazioni su come vederla anche in streaming e replica.

Melaverde, la puntata di oggi 18 giugno 2023

Nella puntata di oggi, Melaverde porterà Ellen Hidding a Lucca. Qui conosceremo Ivano che utilizza un materiale naturale per realizzare abiti ed arazzi e da più di 30 anni è un artista del riciclo della carta e del cartone. Ivano riesce a creare dei gomitoli di carta senza uso di colle o altri prodotti, utilizzando carta da macero di giornali e riviste, e con questa poi realizza personalmente abiti di alta moda e altri manufatti.

Il viaggio continuerà nel Parco Fluviale, per scoprirne le caratteristiche e la vita animale e floreale che lo caratterizza, anche pagaiando a bordo di canoe. Un parco dove convivono anche attività agricole. Un prodotto importante per l’agricoltura della Piana di Lucca e delle sue colline è sempre stato il fagiolo. Ne sono state recuperate 17 varietà storiche, e tra queste, il fagiolo Rosso di Lucca è il più rappresentativo. Viene raccolto tra agosto e settembre e poi, essiccato, è disponibile tutto l’anno per le minestre e le zuppe tipiche della tradizione gastronomica lucchese. E poi il caffè, prodotto da una famiglia di artigiani che utilizzano ancora una vecchia macchina tostatrice del 1960.

I servizi di oggi

Melaverde porterà poi Vincenzo Venuto nella storica regione del Monferrarese per parlare della regina indiscussa del Piemonte, la vacca di razza Piemontese. Il suo allevamento si sviluppa in tutta la regione grazie all’incrocio naturale tra vacche giunta da molto lontano con una razza autoctona, ma fu l’uomo e decine di generazioni di allevatori che nei secoli le diedero le caratteristiche che oggi la rendono unica.

Conosceremo un’azienda dell’astigiano dove una famiglia da 5 generazioni alleva e seleziona questa vacca, scopriremo le sue caratteristiche, l’importanza del benessere animale rispetto alla qualità finale e molte altre curiosità.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 18 giugno 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook