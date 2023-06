Melaverde, la trasmissione della domenica mattina di Canale 5, torna oggi 11 giugno con un nuovo appuntamento in prima visione. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci terranno compagnia con il loro viaggio tra le bellezze ed i prodotti della nostra Italia. Ma scopriamo a seguire dove ci porteranno in questa domenica di metà giugno e quali saranno le informazioni sulla replica e lo streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 11 giugno 2023

Questa settimana Melaverde porterà Ellen Hidding a Codigoro, nella parte più orientale della provincia di Ferrara, nell’ultima propaggine ad est della Pianura Padana, tra le valli di Comacchio e il mare Adriatico. Tra i prodotti più importanti che vengono coltivati sul Delta ferrarese ci sono radicchio ed asparagi, ma anche molte altre orticole che trovano in questi terreni sabbiosi il loro Habitat ideale.

Il radicchio e gli asparagi di Altedo IGP, come anche le zucche e le altre orticole, fanno parte di quello che viene chiamato il Paniere del Delta, ovvero un contenitore virtuale che contiene tutti i prodotti della zona. Un luogo variegato non solo dal punto di vista ambientale ma anche dai mille sapori.

I servizi di oggi

Melaverde porterà Vincenzo Venuto in provincia di Bergamo alla scoperta di una valle bergamasca da sempre dedita all’agricoltura e all’allevamento dove il presidio dell’uomo ha sempre avuto un ruolo fondamentale: la Val Seriana una lingua di terra difficile da vivere, ma ricca di sorprese e panorami unici. Ma nel tempo chi si è preso cura di queste terre difficili? La risposta è semplice: intere famiglie che da generazioni si tramandano la passione e l’amore per questa valle.

La storia raccontata è quella di una famiglia che a Gromo, alta Val Seriana, ha costruito la sua attività di allevamento multifunzionale dove: lavorano il latte, producono diversi salumi, ma soprattutto in estate raggiunge i pascoli delle vette più alte.

Il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

