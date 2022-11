Melaverde, puntata oggi 6 novembre 2022: in provincia di Bergamo e in Veneto, info streaming

Questa domenica 6 novembre 2022 andrà in onda una nuova puntata di Melaverde, il programma itinerante condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. La trasmissione storica dà l’appuntamento ai suoi spettatori poco prima di mezzogiorno su Canale 5 con i nuovi servizi dall’Italia: di seguito le anticipazioni della puntata odierna di Melaverde e le informazioni su replica e streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 6 novembre 2022

Questa settimana le telecamere di Melaverde raggiungeranno le alture sopra Valbondione in provincia di Bergamo per assistere ad un evento straordinario in esclusiva: l’apertura delle cascate del fiume Serio. Fino agli anni 30 del secolo scorso le cascate del Serio dominavano indiscusse l’intera vallata, ma nel 1931, dopo la costruzione della Diga del Barbellino a monte, lo scorrere del fiume Serio è stato interrotto per permettere alla diga di riempirsi e poter così sfruttare l’acqua per produrre energia idroelettrica. Solo in particolari occasioni, durante l’anno, le cascate tornano al loro antico splendore e questa domenica in esclusiva per Melaverde sarà uno di quei giorni.

Entreremo nella diga per conoscerne i segreti, la storia e la figura del guardiano, capiremo come si produce energia elettrica pulita e visiteremo l’intera struttura considerata una delle prime grandi opere italiane dei primi decenni del 900. Raggiungeremo poi il piccolo borgo di Maslana che oggi oltre ad accogliere turisti da ogni dove nel periodo invernale accoglie una colonia di stambecchi maschi che viene in quella zona per svernare.

Concluderemo conoscendo Mirco, un’esperta guida che presidia l’Osservatorio Floro-Faunistico della zona.

I servizi di oggi

Successivamente l’attenzione si sposterà nella zona di Conegliano Veneto e Venezia, crocevia di culture, arti e popoli, con le sue lagune e poi il mare da dove spirano miti brezze salmastre. Ma anche la città del vetro soffiato: Melaverde vi porterà nel laboratorio di un maestro soffiatore a vedere come nascono particolarissime bottiglie e bicchieri soffiati.

Dalla parte opposta, le Prealpi Venete, proteggono questi territori dai venti freddi che arrivano da nord; una condizione ambientale ideale per le vigne del Prosecco. Una terra che milioni di anni fa era ricoperta da un mare calmo e caldo, fondali marini che si sono sollevati fino a diventare colline e montagne. Una terra ricca, argillosa e calcarea. Pendenze capaci di intercettare i raggi solari. Una elevata escursione termica tra giorno e notte. Tutti ingredienti che nel tempo hanno fatto del Prosecco uno straordinario ambasciatore del made in Italy nel mondo.

In questa puntata di Melaverde si parlerà di prosecco, di grappa che nasce dalle sue vinacce, di altri distillati, e di un territorio bellissimo che merita ogni volta di essere scoperto e riscoperto.

Fonte: Melaverde Facebook