Ultimo appuntamento del mese in compagnia della trasmissione Melaverde. La nuova puntata andrà in onda anche questa domenica 30 ottobre su Canale 5, appena prima di mezzogiorno, come sempre condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Dove ci condurranno? A seguire scopriamo le anticipazioni e le consuete informazioni su replica e streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 30 ottobre 2022

Tra la fine del 1800 e i primi del ‘900 erano barche con delle bellissime vele colorate ad uscire dal Porto Canale di Cesenatico e prendere il mare per giorni, spesso settimane di pesca nell’alto Adriatico. Le vele delle imbarcazioni avevano colori diversi ed erano decorate con simboli che segnavano l’appartenenza alle varie famiglie di pescatori.

Quella che Melaverde vi racconta questa domenica, è una straordinaria storia di mare e di pescatori, ma è anche la storia di un imprenditore, Roberto, che da qualche anno ha deciso di investire su una pesca sostenibile e valorizzare il pesce locale, spesso ritenuto, erroneamente, un pesce meno buono e pregiato. Con lui parteciperemo alla storica asta del pesce che si tiene a Cesenatico per poi spostarci nella sua azienda dove vedremo tantissime lavorazioni diverse del pesce locale che Roberto acquisterà all’asta. Ma questa storia ci riporterà indietro più di un secolo, quando praticamente tutte le famiglie di Cesenatico erano coinvolte nella pesca in mare.

Gli uomini ed i figli maschi partivano alla ricerca dei grandi banchi di pesce che popolavano l’alto Adriatico, mentre le donne rimanevano a terra per occuparsi di tutto il resto. Fino a qualche decina di anni fa, il mare è stato la più grande e straordinaria risorsa della gente di Cesenatico.

I servizi di oggi

Questa domenica le telecamere di Melaverde raggiungeranno i boschi della langa piemontese ad Alba un territorio straordinario dove da sempre, alle porte dell’autunno, inizia la caccia ai tartufi. La puntata ci porterà a conoscere questi particolari funghi ipogei, la loro tradizione piemontese e la figura degli storici cercatori, o cavatori, di tartufi: i Trifulai. Non mancheremo di svelare i profumi e i sapori di questa grande eccellenza culinaria raggiungendo una particolare Osteria Sociale, nel cuore di Alba, dove l’arte della cucina incontra la volontà di dare una seconda possibilità ai meno fortunati in nome dell’inclusione.

La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

