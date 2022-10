La trasmissione della domenica mattina, Melaverde, torna anche oggi, 23 ottobre 2022, con una nuova attesissima puntata in prima visione tv. L’appuntamento è in programma su Canale 5 poco prima delle ore 12.00 e vedrà alla conduzione itinerante la coppia formata da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto: ecco a seguire quali sono le anticipazioni e le informazioni per la visione in streaming e la replica.

Melaverde, la puntata di oggi 23 ottobre 2022

Questa domenica le telecamere di Melaverde raggiungeranno la Valtellina per raccontarci la storia di un padre e una figlia che, spinti da una passione in comune, hanno creato un’azienda agricola che si pone come modello per il futuro dell’agricoltura e dell’allevamento.

Scopriremo una stalla tecnologica dove nulla viene lasciato al caso e dove tutto è organizzato in funzione di garantire alla mandria un totale benessere animale. Spazio poi ai prodotti tradizionali lavorati nel caseificio ed a tutte le diverse attività presenti che danno vita ad un’azienda multifunzionale che comprende anche l’accoglienza, il relax e la voglia di far conoscere la vita moderna di campagna. Conosceremo una filiera nata grazie ad un sogno, un modello agricolo unico ormai pronto per scrivere la nuova storia del futuro dell’agricoltura italiana.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 16 ottobre 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

