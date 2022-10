Come ogni domenica, anche oggi 16 ottobre torna l’appuntamento con Melaverde, il programma che vede al timone Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5. Nel corso della trasmissione storica dell’ammiraglia Mediaset conosceremo nuovi luoghi della nostra meravigliosa Italia ed andremo alla (ri)scoperta di mestieri, scoprendo anche le storie di alcune famiglie. Di seguito le informazioni sulla replica e lo streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 16 ottobre 2022

Il mondo degli agrumi comprende tantissime varietà più o meno conosciute, alcune davvero particolari, come quella che vi farà conoscere Melaverde in questa puntata: si coltiva solo in Italia oltre ad una piccola zona della Costa Azzurra. In Liguria, è diventata anche un presidio Slow Food. Un frutto con una storia piena di curiosità. Si dice lo abbia portato in Italia un savonese dalla Cina, ed ecco allora da dove deriverebbe il suo nome comune: chinotto. Si tratta di un frutto molto amaro che diventa buonissimo se candito ad esempio, e, meglio ancora, se utilizzato in pasticceria.

Melaverde vi racconterà allora come funziona il processo di canditura, per poi incontrare un pasticcere savonese per vedere come può essere utilizzato il chinotto in tanti dolci. Scopriremo come utilizzare anche il chinotto in cucina, e in tanti altri “mondi”, come quello dei profumi e della cosmesi. Un frutto che stava rischiando di scomparire, ma che a Savona ha trovato nuova vita grazie a tanti progetti.

I servizi di oggi

È probabilmente il piatto più conosciuto della tradizione culinaria piemontese, la sua ricetta prevede l’utilizzo delle acciughe sotto sale, una testa d’aglio per commensale e abbondante olio extravergine d’oliva. Per i piemontesi non è solo un piatto, ma una vera esperienza di condivisione. Questa Domenica Melaverde posizionerà le sue camere alle pendici del Monviso alla scoperta delle origini della Bagna Cauda.

Uno degli ingredienti principe della Bagna Cauda è l’acciuga sotto sale, ma come sono arrivate in Piemonte le acciughe? E come è nata questa particolare ricetta? La puntata si svilupperà in un percorso che partendo dalle fonti del fiume Po seguirà le rotte commerciali della via del sale dove i contrabbandieri coprivano i preziosi carichi di salgemma con diversi strati di acciughe che presto divennero l’ingrediente principe di una tra le più importanti ricette di questa regione. Per saperne di più non perdete l’appuntamento di domenica, qualche minuto prima di mezzogiorno, con una nuova puntata di Melaverde.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 16 ottobre 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

