In questa domenica, 9 ottobre 2022, torna l’appuntamento con il programma Melaverde, in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5. Alla guida dell’appuntamento itinerante troveremo Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, i quali ci faranno conoscere le bellezze della nostra Italia, alla scoperta dei mestieri e di tante storie. Ma quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Di seguito tutto ciò che c’è da sapere su Melaverde del 9 ottobre e le informazioni per la visione in streaming e replica.

Melaverde, la puntata di oggi 9 ottobre 2022

Questa domenica le telecamere di Melaverde raggiungeranno il ferrarese alla scoperta della filiera delle arachidi italiane, una coltivazione originaria del Brasile che un tempo aveva una fiorente produzione anche in Italia. Negli anni 70 l’arachide è quasi scomparsa, ma nel 2020 è nato il progetto di filiera 100% Italiana che ha radunato storiche famiglie di coltivatori e riportato alla luce una particolare varietà autoctona.

Fautrice di questo progetto è la famiglia Noberasco che da oltre un secolo si occupa di produzione e distribuzione di frutta secca nel mondo. Il loro sogno era quello di creare una filiera 100% italiana e così è nato il Metodo Noberasco, un insieme di regole e di buone pratiche agricole che, non solo ha riportato le arachidi in Italia, ma ha dato vita ad una filiera italiana unica nel suo genere.

I servizi di oggi

Forse non tutti sanno che in Italia c’è anche la “savana”, anzi, l’ultima savana d’Europa. Un luogo solitario, oggi protetto come area di interesse comunitario e riserva naturale dove stazionano e nidificano tantissime specie di uccelli, comprese le cicogne. Questa domenica Melaverde vi porta in Piemonte, nell’estremo sud della Valsesia, nel Comune di Gattinara, in quel territorio che prende il nome di Baraggia. Un luogo davvero unico, perché alla selvaggia savana, si affiancano ambienti totalmente diversi.

Ci sono le vigne che producono uno dei vini più pregiati del Piemonte, il Gattinara, che si può produrre solo nell’omonimo Comune. E poi 22.000 ettari di risaie, tra Biella e Vercelli, dove si coltiva il primo e unico riso a Denominazione di Origine Protetta d’Italia. Il riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP. Con il termine “Baraggia” si indica un territorio arido, incolto, argilloso. Un secolo fa, la Baraggia vercellese e biellese era tra le 8 aree più depresse d’Italia. Poi, nei decenni successivi, ci fu una importante opera di bonifica di questi territori che ha portato a quello che vediamo oggi. 22.000 ettari di risaie e vigneti di Nebbiolo. L’acqua che dà vita a tutto, è quella che scende direttamente dai ghiacciai del Monte Rosa attraverso una serie di canali costruiti dall’uomo, che rappresentano un esempio di ingegneria idraulica.

La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

