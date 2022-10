Una nuova puntata di Melaverde ci attende anche oggi, domenica 2 ottobre 2022, su Canale 5. L’appuntamento è come sempre fissato a poco prima di mezzogiorno, quando Ellen Hidding con Vincenzo Venuto ci condurranno in un nuovo avvincente viaggio tra le bellezze d’Italia. Oltre a farci scoprire luoghi fantastici con i loro usi e costumi, dal cibo ai mestieri, conosceremo anche le storie di persone che popolano questi posti e che hanno trovato qui il loro punto di riferimento professionale e non solo. Di seguito scopriamo quali sono le anticipazioni e le informazioni per poter vedere la puntata di Melaverde in streaming e replica.

Melaverde, la puntata di oggi 2 ottobre 2022

Questa settimana Melaverde raggiungerà il comune di Isola della Scala, per presentarci le coltivazioni della cooperativa “Fungamico”. Undici soci che hanno deciso di unire le forze per fare arrivare sulle nostre tavole funghi freschi, sicuri e di altissima qualità. Scopriremo che in celle ad alta tecnologia vengono create le giuste condizioni: substrato, temperatura e umidità, che permettono a migliaia di funghi di svilupparsi e crescere naturalmente.

Scopriremo la raccolta a mano ed entreremo in un centro specializzato che si occupa delle diverse lavorazioni e del confezionamento. Ma come nasce un fungo? Come si coltiva? E quali son le attenzioni che servono per ottenere un fungo perfetto? Le risposte nella puntata di oggi di Melaverde.

I servizi di oggi

Nella nuova puntata di Melaverde si intrecciano una serie di storie. Sebastian e sua sorella Stephany gestiscono il loro agriturismo di famiglia in Val di Fassa, in Trentino. In una decina d’anni, i due ragazzi hanno creato una azienda che è un esempio di multifunzionalità montana: con il latte delle pecore e delle capre fanno formaggi, coltivano orti ricchissimi di verdure e ortaggi di tutti i tipi con i quali producono tante cose; coltivano anche frumento, orzo e canapa con cui producono farina e olio.

Poi, ci si sposterà in un’altra azienda della zona, dove vivono altri due giovani molto creativi, Fabio e Sara, che hanno deciso di produrre, sciroppi con germogli di conifere, e poi segale, senape ed un orzo di una antichissima varietà locale con il quale sono tornati a produrre il caffè d’orzo, una bevanda povera che un tempo, i contadini utilizzavano al posto del vero e proprio caffè, al tempo troppo costoso.

La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

