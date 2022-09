Melaverde, puntata oggi 25 settembre 2022: servizi e info streaming

La trasmissione Melaverde continua a registrare un enorme successo ed anche questa domenica, 25 settembre, torna con una nuova puntata. L’appuntamento è fissato a poco prima di mezzogiorno, in onda su Canale 5 con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Cosa vedremo nel corso della puntata odierna? Non ci resta che scoprirlo grazie alle anticipazioni che vi riportiamo a seguire, insieme alle informazioni per vedere il programma anche in streaming e replica.

Melaverde, la puntata di oggi 25 settembre 2022

Nella puntata di oggi, Melaverde ripercorre la lunga storia del tabacco in Italia, e dopo 5 secoli il nostro Paese è diventato il maggior produttore europeo, con un migliaio di aziende produttrici tra Campania, Umbria, Toscana e Veneto. Proprio in una azienda veneta vedremo la raccolta del tabacco e seguiremo anche le successive fasi di lavorazione. Un prodotto importante per l’agricoltura italiana che ha permesso a tante aziende di sviluppare intorno alla sua coltivazione altre attività agricole che hanno dato valore a territori e persone. Come quella del pomodoro da industria.

I servizi di oggi

Protagonisti di questa puntata di Melaverde sono l’altopiano di Macereto e i Monti Sibillini, i “monti azzurri”, come li definì Giacomo Leopardi, “arcani mondi” che riempivano la sua mente di “pensieri immensi” e “dolci sogni”. Da qualche tempo, in questo luogo meraviglioso, è tornato a pascolare stabilmente un animale storico di questo territorio, una pecora dal vello morbido e prezioso, la pecora Sopravissana. Un animale che ha rischiato l’estinzione a causa dello spopolamento della montagna ma che, grazie a persone come Silvia, sta tornando a dominare questi pascoli.

Dietro il recupero di questa razza c’è un progetto che unisce vari allevatori dell’Appennino Centrale, c’è il ritorno ad utilizzare la pregiata lana di queste pecore, ma poi c’è anche il grande amore per questa terra e la voglia di resistere e ricominciare dopo il tremendo terremoto del 2016 che ha raso al suolo interi paesi, e che non ha risparmiato neanche la casa e la stalla di Silvia. Terremoto che ancora oggi, purtroppo, mostra i segni del suo passaggio.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 25 settembre 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook