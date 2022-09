La puntata di Melaverde di oggi, domenica 18 settembre 2022, ci porterà in un nuovo appassionante viaggio tra le meraviglie e le bellezze della nostra Italia. Alla conduzione itinerante troveremo come sempre Ellen Hidding e Vincenzo Venuto che ci faranno conoscere luoghi incredibili conditi dalle interviste di chi li popola e dalla (ri)scoperta dei loro mestieri. Ma vediamo quali saranno le tappe della puntata di oggi di Melaverde in onda su Canale 5 poco prima di mezzogiorno.

Questa settimana potremo godere del panorama del massiccio del Monte Rosa, con il suo ghiacciaio e le vette che superano i 4000 metri d’altezza, le più alte d’Italia dopo il Monte Bianco. In questa puntata Melaverde sarà nella valle d’Ayas, in Val d’Aosta tra le Alpi Penniche, il confine naturale tra l’Italia e la Svizzera. Con una camminata di un paio d’ore, salendo dalla valle, si raggiunge l’Alpe Metsan prima, intorno ai 2000 metri, e poi, salendo ancora, l’Alpe Vascoccia, che arriva fino a 3000 metri.

La storia di oggi, è iniziata proprio tra questi alpeggi, molto tempo fa, quando i nonni di Roberto, il protagonista di questa puntata, portavano i loro animali fin quassù a pascolare. Molte cose sono accadute da allora, ma oggi, Roberto con sua figlia Romina, sono tornati in questi spettacolari prati d’altura con le loro vacche Valdostane e le pecore Lacon, per produrre il più famoso formaggio della tradizione locale, la Fontina DOP, come anche l’antica Brossa, ma anche altri formaggi che prima qui non esistevano, come il Gran Gessato d’Ayas e il Blu di pecora; e addirittura un burro di latte di pecora.

Vi siete mai chiesti perché le fragole, le troviamo in commercio quasi tutto l’anno? Uno dei motivi è senza dubbio legato al fatto che vengono coltivate in tutto il mondo e quindi, quando da noi è inverno, è facile importarle da altri Paesi. Ma un altro motivo, molto importante, che serve ad allungare il loro periodo di produzione, garantendo così anche l’origine italiana del prodotto che acquistiamo, è il sistema idroponico, dove le piante non vengono interrate ma sono coltivate fuori suolo. Questo, insieme all’utilizzo delle serre, permette non solo di allungare i tempi di produzione ma anche di coltivare fragole in luoghi dove altrimenti, per ragioni di clima e non solo, questo non sarebbe possibile.

In questa puntata di Melaverde si parlerà di fragole, ma anche di tutti quegli altri prodotti che chiamiamo “piccoli frutti”: mirtilli, more, ribes, lamponi, questi invece coltivati con il sistema tradizionale in terra. Colori e sapori che ci ricordano l’estate, ma anche straordinari ingredienti di tanti dolci che vedremo nascere dalle mani esperte di un pasticcere. Viaggeremo tra due valli trentine, la Valle del Chiese e la Val Rendena, dove da un po’ di anni, la coltivazione di questi frutti è diventata una delle punte di diamante dell’agricoltura locale.

