Melaverde, puntata oggi 22 gennaio 2023: in provincia di Siena e non solo, replica e info streaming

La storica trasmissione Melaverde si prepara a fare ritorno su Canale 5, appena prima di mezzogiorno, con una nuova puntata in versione editing. Alla guida del programma ritroveremo Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Ecco quali sono le anticipazioni dell’appuntamento in replica di oggi 22 gennaio e come vederlo in streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 22 gennaio 2023

In questa puntata di Melaverde, tre storie curiose, particolari e inaspettate. Si partirà parlando di alpaca: potremmo definirli i cugini di montagna dei cammelli. Sono animali che vengono dalle Ande, in Sudamerica, abituati ai climi rigidi di altura, quindi perfetti per essere allevati in montagna e all’aperto. Sono animali eccezionali per almeno due motivi: producono una fibra molto pregiata e sono dei validissimi alleati nella gestione del territorio; e poi sono davvero simpaticissimi. Ad allevarli in Trentino sono due ragazzi giovani, Ilaria e suo marito Silvio, e la loro è una storia davvero molto carina e interessante da conoscere.

Come tutta da raccontare è la storia di Fiorentino e Mario, due agricoltori che hanno fatto la storia della viticoltura trentina e che, oltre a vini e spumanti, producono anche cose molto particolari, come un brandy invecchiato 10 anni e aceti ricavati dalla fermentazione della frutta.

E poi ancora, sarà la volta di un luogo unico nel suo genere, un giardino pensile realizzato nella prima metà dell’ottocento da un misterioso architetto. Si chiama il “Giardino dei Ciucioi”. Per molto tempo è stato abbandonato, ma da qualche anno, alcuni giovani lo stanno recuperando, riportando in vita le sue antiche strutture, come una serra dove si coltivano varietà rare di limoni.

I servizi di oggi

Melaverde porterà Vincenzo Venuto, in Toscana, in provincia di Siena in una fattoria storica, che risale addirittura al 1200, dove ancora oggi si alleva in purezza il “Gigante bianco”, l’originale e inimitabile razza Chianina Toscana. Tra la Val di Chiana e la vacca Chianina esiste un legame ancestrale che dura da 2000 anni; un legame che ancora oggi è fortissimo, grazie anche ad allevatori come Enrico che, con la sua famiglia, continua un lavoro importantissimo di salvaguardia delle caratteristiche genetiche di questa razza unica; probabilmente, quella che annovera il maggior numero di tentativi di imitazione nel mondo.

Vedremo quindi come funziona oggi un allevamento storico di Chianine, ma parleremo anche di un’altra razza locale: il Suino Grigio Toscano. Mantenere la storia, però, non significa non avere uno sguardo ai tempi che cambiano. E per forza di cose, col cambiare dei tempi, cambiano anche le abitudini alimentari delle persone, i gusti, e perché no, anche le mode nel mondo del cibo.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 22 gennaio 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook