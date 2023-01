Nuovo appuntamento, nella giornata di oggi 15 gennaio 2023, all’insegna della trasmissione Melaverde. Il programma storico di Canale 5 torna poco prima di mezzogiorno in versione editing, insieme ai due padroni di casa, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Cosa vedremo nel corso della puntata di oggi? Di seguito, le anticipazioni e le info sulla visione in streaming ed in replica di Melaverde.

Melaverde, la puntata di oggi 15 gennaio 2023

Nella puntata di questa settimana Melaverde sarà nel Parco Nazionale dello Stelvio e per la precisione in Val Canè. Conosceremo meglio questa valle, le sue bellezze naturali, la ricca biodiversità che la caratterizza, ma anche le attività umane che da sempre si sono svolte lassù come quella degli allevatori di montagna.

Conosceremo poi una famiglia che, oltre ad allevare vacche e a produrre formaggi in alta quota, gestisce un agriturismo. Ellen Hidding per l’occasione si trasformerà lei stessa in un’allevatrice di montagna e falciare il fieno a mano, mungeva le vacche, farà il formaggio e cucinerà delle ricette gustose.

I servizi di oggi

Il viaggio successivo di Melaverde parte da Val Fontanabuona. Siamo nell’entroterra del Golfo del Tigullio e la valle si estende parallela alla Riviera di Levante, in Liguria. Questa valle è conosciuta anche con il nome di “valle dell’Ardesia” perchè qui, da secoli si estrae questa pietra molto particolare, l’ardesia appunto, una pietra scura, di origine sedimentaria, antichissima.

Vincenzo Venuto entrerà in una miniera di ardesia per vedere come si estrae oggi e come si lavora. Il porto della città di Lavagna, che si trova sulla costa ad una trentina di chilometri da qui, è stato in passato il luogo di maggiore commercializzazione di questa pietra. Qui faremo la conoscenza di personaggi e storie davvero clamorose.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 15 gennaio 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook