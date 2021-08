Melaverde, puntata oggi 22 agosto: servizi in replica e info streaming

Anche oggi, domenica 22 agosto, poco prima di mezzogiorno Melaverde torna a farci compagnia con una nuova puntata in replica. La trasmissione vedrà alla conduzione Ellen Hidding e Vincenzo Venuto pronti a farci conoscere nuovi scorci della nostra Italia ma anche i suoi prodotti, i mestieri, le usanze e le varie culture che rischiano di perdersi per sempre. A seguire le anticipazioni dell’appuntamento di oggi e le informazioni per la visione in streaming ed in replica.

Melaverde, puntata oggi 22 agosto 2021

Questa settimana Melaverde raggiungerà la provincia di Trento per raccontarci la storia di una famiglia di imprenditori che ha scelto di realizzare un sogno: imbottigliare acqua pura di montagna dimostrando che è possibile fare economia pulita nel completo rispetto dell’ambiente. Questo è stato possibile grazie ad un sistema produttivo che come obbiettivo ha l’abbattimento totale delle sue emissioni tramite strategie uniche che hanno portato Acqua Levico ad essere la prima azienda al mondo a rimuovere dall’atmosfera più CO2 di quanta effettivamente ne produce.

Non conosceremo solo un’acqua pura di montagna, minimamente mineralizzata ed imbottigliata solo in bottiglie di vetro a rendere, ma conosceremo un’acqua responsabile che guarda al futuro. Si parlerà poi di ghiaccio fatto con Acqua di fonte alpina, di bibite biologiche abbinate ai piatti buonissimi e di molte altre curiosità.

I servizi di oggi

Melaverde raggiungerà poi la provincia di Cremona per raccontarci la storia di una famiglia contadina che da una semplice stalla con 4 vacche ha creato un vero modello agricolo che restituisce formaggi biologici di altissima qualità nel completo rispetto dell’ambiente, delle tradizioni e del benessere animale. Ma che cosa serve oggi per fare bene una produzione biologica? Sicuramente serve della buona terra lavorata con tecniche di coltivazione a basso impatto, stalle studiate per le esigenze degli animali e lavorazioni tradizionali che rispettino sia i sapori di un tempo che le nuove esigenze alimentari.

I protagonisti di questa storia sono una famiglia con 100 anni di mestieri agricoli e passioni che si sono tramandate dal bisnonno Tommaso fino ai nipoti. Passioni e competenze che hanno dato vita ad un’azienda biologica tra le più importanti d’Italia, dove gli antichi mestieri si fondono con le nuove tecnologie, portando stelle nostre tavole la vera qualità Bio e oltre.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 22 agosto 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

