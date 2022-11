La trasmissione della domenica di Canale 5, Melaverde, fa il suo ritorno oggi, 13 novembre, appena prima di mezzogiorno, insieme ai due conduttori, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Dove farà tappa la nuova puntata del programma? Ecco di seguito quali sono le anticipazioni e quali le informazioni per poter vedere Melaverde anche in replica ed in streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 13 novembre 2022

Questa settimana Melaverde visiterà la storica centrale del latte di Brescia dove conosceremo tutto il duro lavoro, la tecnologia e l’attenzione che c’è dietro al latte da bere che oggi, oltre a seguire attente analisi, controlli di qualità e sicurezza, viene delicatamente lavorato per andare incontro alle nuove esigenze alimentari del consumatore. Partiremo dalla stalla, passeremo dalla produzione in centrale, fino ad arrivare al latte che raggiunge le nostre case in comode bottigliette, scoprendo un mondo completamente inaspettato.

Si parlerà poi di Mascarpone, panna fresca e molto altro, raggiungendo una storica osteria bresciana dove i consigli dello chef ci faranno vivere un viaggio fra tradizione e innovazione.

I servizi di oggi

“Elena e Giovanni nel 1932 decidono di aprire un panificio dove dopo un po’ iniziano a produrre anche dolci, qui a Castelfranco Veneto. Il tempo è passato ma quella artigianalità, quella lentezza, quella semplicità quell’amore nel creare le ricette di famiglia è la stessa di 90 anni fa. Ogni giorno respiriamo quel profumo che ci riporta alla nostra infanzia, quando ci incollavamo le mani giocando con il lievito madre…”. Sono parole di Luca, uno dei discendenti di Elena e Giovanni, che con i cugini Paolo e Michele, porta avanti questa antica tradizione di famiglia, dove la specialità sono i dolci lievitati come panettoni, pandori, croissant, e tanti altri, che ancora oggi hanno come ingrediente base di partenza il lievito madre che cominciarono ad impastare i loro antenati. Lievito madre che ogni giorno, da 90 anni, viene rinfrescato e alimentato con l’aggiunta di acqua e farina.

Come ogni anno con l’avvicinarsi delle feste di Natale, Melaverde ha scelto una azienda italiana di eccellenza per raccontarvi come nascono i più famosi, buoni e celebrati dolci delle feste.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 6 novembre 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook