Melaverde, puntata 27 giugno: oggi a Livigno, servizi e info streaming

La trasmissione Melaverde ci dà appuntamento anche questa domenica 27 giugno con una nuova puntata in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto saranno al timone di alcuni interessanti viaggi tra le bellezze italiane, che ci sorprenderanno con i racconti delle tradizioni del posto, tra prodotti e mestieri tutti da scoprire. Di seguito, le anticipazioni della puntata di oggi e le informazioni per la visione in streaming e replica.

Melaverde, puntata oggi 27 giugno 2021

Con Melaverde, un bellissimo viaggio alla scoperta delle tante curiosità che si possono trovare in un territorio di montagna. Saremo a Livigno dove incontreremo Olimpia, una grande conoscitrice delle erbe della montagna e dei prodotti del bosco. Si continuerà con una piccola realtà che però nasconde un grande pasticcere: Andrea, dopo aver lavorato al fianco di chef stellati, ha deciso di dedicarsi totalmente alla sua grande passione per i dolci, con un’attenzione particolare al lato estetico oltre che al sapore.

Andrea realizza infatti delle vere opere artistiche con il cioccolato, le torte e di suoi prodotti dolciari. Poi ci si sposterà verso nord, sulla diga che si trova sul lago di Livigno, per entrare in un luogo unico, dove nessun programma televisivo è entrato prima: l’interno della centrale idroelettrica per scoprire come funziona la produzione di energia attraverso la forza dell’acqua. Parleremo anche degli sport che si possono fare sul lago di Livigno, e anche di una particolare attività sportiva che unisce sport e tutela dell’ambiente chiamata “plogging”.

I servizi di oggi

Melaverde sarà poi tra i monti dell’alta Lombardia per vivere una giornata da contadino, un’iniziativa educativa e divertente che tutti possono fare sull’alpe della Val Federia. Dal pomeriggio alla notte, fino al giorno successivo, si può partecipare da protagonisti a tutte le attività che vengono svolte in alpeggio, dal pascolo con le vacche, alla mungitura, dalla produzione del formaggio a tutti quei lavori che ogni giorno riempiono le giornate degli allevatori di montagna.

Attraverseremo poi, a piedi la valle, scendendo fino al lago di Livigno, scoprendo anche cosa sono e come funzionano i “Baitel”, piccole casette di legno sempre aperte e pronte a dare ospitalità a turisti e viaggiatori. Melaverde ci farà scoprire anche angoli nascosti del territorio e le sue caratteristiche. Tra cui una tipicità unica a livello orografico. Qui, infatti si incontrano 7 diversi tipi di terreno, particolarità che ha attirato l’attenzione e gli studi di molte università italiane. Sarà un viaggio nella natura, con panorami bellissimi e scorci inaspettati.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 27 giugno 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook