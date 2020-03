Appuntamento anche oggi, domenica 15 marzo, con una nuova puntata di Melaverde, pronta a tenerci compagnia in questa nuova giornata in cui l’invito importante è quello di restare in casa contro la diffusione del Coronavirus. Il programma, va ricordato, è stato registrato settimane prima del nuovo Dcpm. L’appuntamento con Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding è fissato poco prima di mezzogiorno, su Canale 5, con un nuovo avvincente viaggio in giro tra le bellezze della nostra Italia, oggi più unita che mai. Ecco a seguire quali sono le anticipazioni e le info per la visione in streaming di Melaverde, valide per la puntata del 15 marzo.

Melaverde in Val Rendena

Questa settimana Melaverde raggiungerà la Val Rendena, un lembo di terra trentina ricco di tradizioni gastronomiche custodite gelosamente da storiche famiglie contadine che oggi ci restituiscono grandi eccellenze. A proposito di questo, Ellen Hidding ci racconterà la storia di due famiglie che hanno scelto di continuare con le attività e le tradizioni di casa dando vita a vere e proprie aziende che producono eccellenza.

Conosceremo così una famiglia che da generazioni trasforma il latte di una vacca autoctona: la Rendena, in squisiti formaggi freschi e stagionati per poi raggiungere il loro birrificio ricavato dalla vecchia stalla di famiglia. Parleremo poi di Carne salada raggiungendo un Salumificio le cui origini prendono il via da una piccola bottega nel centro di Vigo e che in oltre 60 anni di storia hanno dato vita ad una realtà tecnologica dove la tradizione, le ricette e le tecniche di lavorazione sono rimaste fedeli alla produzione di casa.

Una puntata alla scoperta di un territorio che parte dalla Val Rendena, ma non si ferma qui infatti anche Vincenzo sarà in questa zona per raccontarci il Parco Naturale Adamello Brenta. Per poi concludere la puntata con una sorpresa molto speciale.

Vincenzo Venuto in Trentino

Questa settimana Melaverde porterà Vincenzo Venuto nel Parco Naturale Adamello Brenta, la più vasta area naturalistica protetta del Trentino. Una riserva dove convivono diversi ecosistemi divisi su due grandi catene montuose: quella del gruppo dell’Adamello, dominato dal più vasto ghiacciaio delle Alpi italiane e la catena alpina di Brenta.

Due mondi che pur essendo così vicini accolgono ecosistemi molto diversi che permettono la coesistenza di migliaia di specie animali e vegetali. Tutto prenderà il via dall’incontro con un’esperta Geologa che illustrerà le Geodiversità presenti nel parco, racconterà il lavoro del geologo e di come questi due mondi si stanno velocemente modificando a causa del riscaldamento globale.

Dalle Geodiversità scopriremo poi le Biodiversità del parco grazie al progetto BioMiti che coinvolge diversi ricercatori che da anni studiano questi ecosistemi con l’obiettivo di comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici in atto. Ma vivere il Parco Naturale Adamello Brenta significa anche imparare a rispettare la natura e per questo ci sono moltissime iniziative didattiche utili per capire che cosa dobbiamo fare concretamente per dare il nostro contributo per l’ambiente. Una puntata tra rocce, ecosistemi, Geodiversità e Biodiversità alla scoperta di un territorio che non è altro che lo specchio di una terra che sta cambiando ed è arrivato il momento di fare qualcosa.

