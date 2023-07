Mediaset, chi è fuori e chi in panchina: via Barbara d’Urso e Belen, che fine farà Ilary Blasi? Tutti i nomi

Chi è ufficialmente fuori da Mediaset e chi è rimasto in panchina dopo la presentazione dei palinsesti? Rivoluzione in atto, in vista della nuova stagione, con alcuni clamorosi addii che in tanti non si aspettavano. Il più rumoroso, quello di Barbara d’Urso, che non la vedremo più alla guida del suo storico Pomeriggio 5, il solo programma che le era rimasto da condurre.

Mediaset, chi è fuori e chi in panchina: tutti i nomi

Ad accompagnare l’uscita di scena da Mediaset di Barbara d’Urso, il cui contratto durerà fino a dicembre, ma di fatto rimasta senza alcun programma, è stata la sua sonora intervista a Repubblica in cui si scaglia contro l’azienda che l’ha accolta per quasi un ventennio. A prendere il suo posto dal prossimo settembre sarà la collega Myrta Merlino. Il destino di Barbara è tutto in evoluzione.

A lasciare Mediaset anche Belen Rodriguez. Uno strano destino, quello che accomuna le due conduttrici. In questo caso però, sarebbe stata la showgirl argentina a prendere la decisione di lasciare Le Iene, dove è stata sostituita da Veronica Gentili, mentre in merito a Tu si que vales, la sua uscita di scena non sarebbe stata seguita da alcuna sostituzione. Lei, intanto, seppur senza programmi in mano ha voluto sottolineare quanto questo sia stata una sua decisione. Per il momento la vedremo come concorrente nel reality di Prime Video Celebrity Hunted.

Che fine ha fatto invece Teo Mammucari? Ecco un altro grande assente di cui non ci sono al momento notizie sul suo futuro televisivo in quel di Mediaset. Era stato lui, anche in questo caso, a lasciare Le Iene, giustificando il tutto con la voglia di tornare in teatro, mentre non si conosce la ragione della sua assenza da Tu si que vales.

Tutto tace anche sul fronte Piero Chiambretti: avrà un’altra occasione in Mediaset o la sua attenzione verso la Rai aumenta sempre di più?

Infine Ilary Blasi, confermata in Mediaset ma attualmente in panchina. “Potrebbe saltare un turno”, ha anticipato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti, parlando della futura edizione dell’Isola dei Famosi.