Barbara d’Urso rompe il silenzio dopo il comunicato stampa di Mediaset che ha annunciato la fine di “Pomeriggio 5” in perfetto Carmelita style. La conduttrice napoletana ha rilasciato un’intervista bomba tra le pagine de La Repubblica, svelando di non averne saputo nulla fino all’ultimo e, proprio per questo, di essere profondamente addolorata.

“Non finisce qui”, Barbara d’Urso rompe il silenzio dopo l’addio a Mediaset

Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione. Io non ho concordato niente. Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno.

A distanza di un giorno, Barbara d’Urso ha rotto il silenzio condividendo un messaggio per i fan:

Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine… Col cuore. E non finisce qui…